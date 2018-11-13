Копенгаген, 13 ноября, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспортных средств, сообщает «Евро плюс».

Собачья упряжка

Сообщается, что со следующего года местным жителям будет разрешено ездить на собачьих упряжках по автодорогам. Отмечается, что речь идет не только о санях с ездовыми собаками, но и о специальных тележках на колесах.

Предполагается, что собачьими упряжками местные жители будут использовать для прогулок или в качестве активного отдыха. Ранее на таком виде транспорта разрешалось ездить только в специальных местах.