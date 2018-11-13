Володарский район, Нижегородская область, 13 ноября, 2018, 05:24 — ИА Регнум. В Володарском районе Нижегородской области разворачивается конфликт между властями, поставщиком газа и теплоснабжающей компанией — МУП «Новосмолинское». АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», требующее признать банкротом муниципальное предприятие за имеющиеся долги за поставленный газ, пытается воспрепятствовать передаче в концессию объектов, находящихся в муниципальной собственности Золинского сельсовета и переданных на праве хозяйственного ведения МУП «Новосмолинское». В наложении ареста первая инстанция отказала, но истец обратился с апелляционной жалобой, дата рассмотрения которой пока не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Радиатор парового отопления

Читайте также: Кто обогреет Арзамас? Теплоснабжающий кризис в Нижегородской области

А также: Городецкий район ждут перебои с теплом? В Нижегородской области зреет ЧС

Напомним, более месяца назад в очередной раз поставщик газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» публично предупредил власти районов, области, а также самих должников о риске срыва отопительного сезона в восьми муниципалитетах региона. В угрожаемую зону попали 1,5 тыс. многоквартирных домов и 221 социальный объект.

Читайте также: Отопительный сезон под угрозой срыва в восьми муниципальных образованиях

Официальных заявлений о предпринимаемых мерах власти тогда не сделали, и, судя по тому, что после этого задолженность пяти основных теплоснабжающих предприятий районов выросла с 415 млн рублей в сентябре до 570 млн рублей в начале ноября, компромисс так и не был найден. Компании по-прежнему не выполняют график платежей, подписанный губернатором Нижегородской области, не помогли и ограничения поставок газа.

Поставщик услуги начал работу по взысканию задолженности посредством исков, в том числе с требованием признать должников-муниципалов банкротами. Банкротство теплоснабжающих предприятий в разгар отопительного сезона грозит риском его срыва.

Читайте также: Отопительный сезон под угрозой? Нижегородского поставщика могут обанкротить

В список самых злостных неплательщиков попали ООО «Управляющая компания «Нижегородская областная коммунальная компания» (подан иск о банкротстве, долг — 173 млн рублей), МУ ТЭПП г. Арзамаса (Арзамасский машиностроительный завод требует лишить компанию статуса единой теплоснабжающей организации, долг — 89 млн рублей), МУП «Тепловые сети» Городецкого района (подан иск о банкротстве, долг — 31 млн рублей), МУП «Малое Козино» (уже признано банкротом, долг — 23 млн рублей) и МУП «Новосмолинское», задолжавшее 17 млн рублей.

Банкротства последнего АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» добивается с 18 мая 2018 года, но до сих пор судом не рассмотрена обоснованность претензий. Первоначальная сумма требований истца составила 7 531 463,04 рубля. Позднее он снизил её до 5 227 125,74 рубля. Слушания несколько раз откладывались, в том числе и по причине, что сторонам предлагалось урегулировать спор мирным путем. В последний раз заседание по рассмотрению обоснованности претензий было отложено до 4 декабря 2018 года, а должник попросил рассмотреть претензии в его отсутствие.

За это время истцом было подано ходатайство о введении обеспечительных мер в виде ареста на имущество МУП «Новосмолинское» Золинского сельсовета Володарского района. Свою просьбу кредитор обосновал имеющейся у него информацией, что имущество планируют передать в концессию, что, в случае удовлетворения иска о банкротстве, лишит его возможности получить задолженность. Активный поиск концессионера ведут власти Володарского района и Золинского сельсовета. 10 октября 2018 года АО, выступающее в деле истцом, получило письмо от районной администрации «о поступившем от ООО «Опора НН» обращении по вопросу передачи в концессию объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Золинского сельсовета и переданных на праве хозяйственного ведения должнику».

"Согласно приложению №1 к предложению о заключении концессионных соглашений на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от 18.09.2018 года исх. №66 администрация Золинского сельсовета передаче в случае концессионного соглашения подлежит целый комплекс имущества, связанного с хозяйственной деятельностью должника», — отмечалось в материалах дела.

Уточним, в ЕГРЮЛ на сегодня два действующих ООО «Опора-НН», чьё название соответствует названию компании, от которой районные власти получили предложение о концессии. Обе компании по своему основному профилю поставщиками услуг ЖКХ не числятся. Одна из них зарегистрирована 15 мая 2008 года в посёлке Новосмолинский Володарского района Нижегородской области, основной вид деятельности — торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Гендиректор — Дмитрий Маслаев, единственный участник — Роман Владимирович Кочетков, также являющийся директором и владельцем дзержинского ООО «Регионстройснаб-НН» с тем же профилем.

Второе ООО «Опора-НН» создано 27 августа 2013 года в Арзамасе. Основной вид деятельности — торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Директор и владелец — Владимир Подмогаев.

Возвращаясь к спору о концессии, отметим, что доводы кредитора не показались суду весомыми и в наложении ареста ему отказали.

«Изучив материалы дела, суд установил, что из письма администрации Володарского района Нижегородской области №519 УЖКХ от 10.10.2018 года следует, что в администрацию района поступило обращение от ООО «Опора НН» по вопросу возможности передачи в концессию объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Золинского сельсовета и переданных на праве хозяйственного ведения в МУП «Новосмолинское». Акционерному обществу «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» предложено согласовать условия возможной передачи объектов и систем водоснабжения и водоотведения в концессию. Таким образом, в настоящее время концессионное соглашение не подписано, заявитель не располагает сведениями об его условиях. Более того, поскольку акционерному обществу «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» предложено согласовать условия возможной передачи объектов и систем водоснабжения и водоотведения в концессию, заявитель имеет возможность представить соответствующие возражения администрации Володарского района», — отмечалось в определении суда с отказом в удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах.

Данный вердикт суда поставщик газа пытается обжаловать. Впереди также — рассмотрение обоснованности требований о банкротстве МУП.