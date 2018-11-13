Иркутск, 13 ноября, 2018, 05:24 — ИА Регнум. Из-за технических неисправностей не смог вылететь в Шанхай резервный самолет авиакомпании Air France, который должен был отвезти пассажиров самолета Boeing-777, совершившего экстренную посадку в иркутском аэропорту, сообщает РБК.

Maxime Самолёт Boeing 777 Air France

Сообщается, что из-за низкой температуры у самолета произошел отказ гидросистемы и в один из его агрегатов попала жидкость. Неисправным самолетом занялись французские техники. Отмечается, что пассажиры были вынуждены просидеть в самолете около шести часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября самолет авиарейса «Париж — Шанхай» совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска из-за задымления в кабине пилотов. Во время экстренной посадки никто не пострадал. Тогда сообщалось, что пассажиров отвезут в Шанхай на другом борту.