Киев, 13 ноября, 2018, 04:52 — ИА Регнум. Безотлагательное вмешательство украинских властей необходимо для решения проблемы теплоснабжения в городах, заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Нет газа

Комментируя отключение тепла в ряде украинских городом, Кличко сказал, что в Киеве уже «проходили историю с отсутствием газа», проблему тысяч людей, оставшихся без тепла, надо решать:

«И поэтому я обращаюсь к президенту, к правительству безотлагательно вмешаться в эту ситуацию».

Напомним, без тепла на Украине остались несколько городов. Причина — долги газовых операторов перед «Нафтогазом» после повышения цен на голубое топливо. Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал политику украинского президента аморальной и потребовал дать тепло в квартиры.