Кишинёв, 13 ноября, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Госсекретарь МИД Словакии Лукаш Паризек посетил Молдавию и Приднестровье в рамках подготовки к председательству Словакии в ОБСЕ в 2019 году. Как передает ИА REGNUM, он встретился с переговоршиками сторон — вице-премьером Молдавии Кристиной Лесник и главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым.

Ополченцы. Приднестровье, 1990-е

Молдавский вице-премьер призвала ОБСЕ обратить больше внимания на военную составляющую конфликта, а также темы прав человека и свободного передвижения.

Глава МИД ПМР Игнатьев считает, что в центре внимания должны находиться интересы людей: «Я убежден, что мы должны снимать ограничения, рестрикции, санкции и прочие негативные аспекты, которые мешают нормальной жизни людей во всех сферах: в экономике, свободе передвижения, образовании». Он также указал на невыполнение Молдавией обязательств в том, что касается проблемы уголовных дел на приднестровских чиновников, и в сфере коммуникаций.

Словацкий дипломат сказал, что на пространстве ОБСЕ «есть множество вызовов касательно безопасности и конфликтов, которыми необходимо заниматься организации». «Уже сейчас могу сказать, что здесь, кажется, есть больше всего потенциала для прорыва, для конкретных шагов, которые уже осуществляются и могут послужить примером в будущем для других регионов», — добавил он.