Рамалла , 13 ноября, 2018, 02:06 — ИА Регнум. Здание гостиницы «Амаль» в центре сектора Газа разрушено ударом ВВС Израиля, сообщает палестинское Maan News Agency.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

Удар нанесен 12 ноября. Здание принадлежит министерству внутренних дел Палестины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября произошло очередное обострение на палестино-израильской границе. Израильская армия заявила о пуске более 300 ракет членами палестинского движения ХАМАС.

Израильтяне заявляли, что перехватили часть ракет, а затем нанесли удары по 70 объектам Газы. Против палестинцев была задействована не только авиация, но и танки.