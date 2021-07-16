Тирасполь, 13 ноября, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Президент ПМР Вадим Красносельский уверен, что нельзя верить обещаниям молдавских политиков предоставить некие «гарантии» для жителей Приднестровья в случае присоединения ПМР к Молдавии. Об этом глава государства заявил на торжественном собрании, приуроченном ко Дню милиции, передает ИА REGNUM.

Молдавия и Приднестровье

«Я не верю в эти гарантии. Я говорю об этом всем откровенно и честно», — сказал президент. Он напомнил, как в июне 1992 года парламент Молдавии принял решение «Об основных принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта…», а через три дня после этого молдавский ОПОН и карабинеры атаковали Бендеры, убив сотни людей.

«О каких гарантиях можно говорить, когда до сих пор не осудили вторжение 1992 года, когда до сих пор не дали правовую оценку тем преступлениям против человечности на территории Приднестровья, когда до сих пор убийц чтят как героев в соседнем государстве?» — подвел итог Вадим Красносельский.