Красноярск, 13 ноября, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Пожар в жилом доме в поселке городского типа Кошурниково (Курагинский район, Красноярский край) произошел в ночь на 13 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Пожар

«В 01:45 (мест.) 13.11.2018 г. в н.п. Кошурниково в Курагинском районе произошло загорание жилого дома», — сообщили в МЧС.

К ликвидации возгорания привлечены 19 человек, задействовано пять единиц техники.

Напомним, за сутки 12 ноября в Красноярском крае ликвидировано 18 техногенных пожаров, из них в жилом секторе — 17. Спасены десять человек.