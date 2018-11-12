Москва, 13 ноября, 2018, 00:49 — ИА Регнум. Мир от катастрофы спасет стратегическая договоренность, но предпосылок к ней пока нет, рассказал 12 ноября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Советский плакат «Мы хотим строить, а не разрушать!»

Отвечая на вопрос ведущих, он предположил, что мир от катастрофы может спасти «какая-то стратегическая договоренность» между США и РФ.

«Стратегическая договоренность между Москвой и Вашингтоном возможна. Но даже близко ничего нет, что говорило бы об этом. Наоборот, Вашингтон ведет себя по отношению к Москве всё более наступательно и конфронтационно. А договоренности такие всегда происходят очень просто где учитываются наши интересы. У нас они тоже есть», — сказал Кургинян.

По его мнению, главный вопрос — в теме для стратегического разговора.

«Можно похлопать друг друга по плечу, можно договориться временно о взаимных действиях. А стратегически о чём должны договариваться США и Россия, когда Россия оказалась в сущности обманута по результатам своей перестройки и всего прочего? И второй раз обманута не будет», — отметил он.