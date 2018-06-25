Киев, 13 ноября, 2018, 00:45 — ИА Регнум. Еще один подозреваемый в причастности к убийству советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк арестован, заявилглава СБУ Василий Грицак, передает телеканал «112 Украина».

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Комментируя ход расследования нападения на Гандзюк в июле 2018 года, в результате которого чиновница 4 ноября умерла, глава СБУ сказал, что задержан еще один подозреваемый — Игорь Павловский.

«Суд сегодня утром рассмотрел меру пресечения и избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей, если не ошибаюсь, до 3 декабря текущего года господину Павловскому», — заявил Грицак.

Чиновник добавил, что материалы дела, вопреки слухам, не засекречены.

Напомним, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: она получила ожог лица серной кислотой и 4 ноября умерла. В Киеве расследуют заказное убийство. На фоне расследования украинский генпрокурор Юрий Луценко сделал популистское заявление об отставке.