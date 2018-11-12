Дзержинск, Нижегородская область, 13 ноября, 2018, 00:14 — ИА Регнум. В Дзержинске арестован 25-летний мужчина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Убийство

По данным следствия, мужчина 7 ноября пришел домой с работы, а ребенок якобы мешал ему отдыхать. Обвиняемый несколько раз ударил головой об пол двухлетнего сына своей сожительницы.

Через трое суток мальчик скончался. Причем родители заявили врачам, что ребенок страдал врожденным заболеванием, что и послужило причиной смерти.

Однако в результате проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Верховный суд Тувы признал виновным 19-летнего жителя Монгун-Тайгинского района в убийстве двухлетней дочери его сожительницы.

«Из-за того, что малолетняя девочка не переставая плакала и мешала спать, мужчина… нанес два удара в голову малолетней потерпевшей», — отметили в региональном СУ СКР. Девочка скончалась на следующий день.

При этом мужчина убедил свою сожительницу и свидетелей, что травмы ребенок получил при падении с крыши.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.