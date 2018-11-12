Нижний Новгород, 12 ноября, 2018, 23:17 — ИА Регнум. В шорт-лист конкурса «Великие имена России» вошли имена знаменитых нижегородцев — Максима Горького (писатель, 1868−1936), Валерия Чкалова (летчик-испытатель, Герой Советского Союза, 1904−1938) и Козьмы Минина (организатор и один из руководителей Земского ополчения 1611—1612 годов в период борьбы русского народа против польской и шведской интервенций, русский национальный герой, предположительно 1570−1616). Одно из этих имен дополнит название нижегородского аэропорта, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

М. С. Наппельбаум. Максим Горький. 1928

Финальное голосование стартовало 12 ноября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей региона активно принимать участие в голосовании. По его мнению, так нижегородцы смогут стать не только наблюдателями, а реальными участниками принятия решений.

Голосование продлится до 30 ноября. Выразить свое мнение можно на сайте ВеликиеИмена. рф, через социальные сети, с помощью телефона «горячей линии», а также заполнив анкету у волонтера.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках проекта «Великие имена России» 45 аэропортам России будут присвоены имена выдающихся соотечественников. Имена великих людей дополнят официальные наименования аэропортов международного и федерального значения, их выберут граждане РФ.

Финальное голосование будет проводиться по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Имена, которые дополнят существующие названия аэропортов, станут известны 5 декабря.

«Великие имена России» — это общественная инициатива, ее инициировали Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ тоже решила принять в этом участие и координировать эту работу.