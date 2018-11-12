Ростов-на-Дону, 12 ноября, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Специалисты Федеральной службы госстатистики подсчитали показатель ожидаемой продолжительности жизни у жителей Ростовской области. Расчёты сделаны на основе данных за 2017 год. На Дону эта величина составила 73,03 года, сообщается в докладе Ростовстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин по сравнению с 2016 годом увеличилась на 0,96 года — 68,29 года. У женщин этот показатель вырос на 0,68 года — 77,53 года.

У городских жителей Дона ожидаемая продолжительность жизни на 1,25 года больше, чем у сельских — 73,43 года (68,59 года у мужчин и 77,84 года у женщин). В сельской местности этот показатель равен 72,18 года (67,61 года у мужчин и 76,84 года у женщин), уточнили в Ростовстате.

Специалисты отмечают, что показатель ожидаемой продолжительности предстоящей жизни у жителей Ростовской области на 0,33 года превысил аналогичный показатель по России.

ИА REGNUM напоминает, что летом текущего года главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева сделала прогноз согласно которому средняя продолжительность жизни в РФ в 2030 году может достигнуть 80,1 года. Средняя продолжительность жизни у мужчин будет составлять 75,8 лет, у женщин — 83,7 года.