Киев, 12 ноября, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Министр энергетики США Рик Перри и глава МИД Украины Павел Климкин подписали соглашение о продолжении сотрудничества в сфере безопасности атомных объектов на Украине, сообщает 12 ноября УНИАН.

Michał Huniewicz Дозиметр радиации

Согласно сообщению, США будут помогать Украине развивать свою «энергетическую независимость». Также на пять лет продлено соглашение о сотрудничестве по безопасности украинских гражданских атомных объектов.

Напомним, атомная энергетика дает более 50% от всей энергии на Украине. Поскольку вся атомная инфраструктура на Украине строилась во времена СССР, все АЭС Украины используют российское ядерное топливо ТВЭЛ. Но после госпереворота на Украине в 2014 году Киев решил отказаться от проверенного топлива и перейти на американское Westinghouse.