Мадрид, 12 ноября, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Почти половина русских ошибочно полагает, что Российская империя одержала победу в Первой мировой войне, пишет сегодня, 12 ноября, испанское издание El Mundo. Россия вступила в войну в августе 1914 года, но в марте 1918-го, после большевистской революции, вышла из нее, заключив невыгодный сепаратный мир с Германией. Война же продолжалась до 11 ноября 1918 года — вчера этой дате исполнилось ровно 100 лет.

Первая мировая война

«В России никто ничего не подготовил, чтобы отдать должное этому событию», — подчеркнуло испанское СМИ. Возможно, именно поэтому 49% участников опроса, проведенного ВЦИОМ, относят Российскую империю к числу победителей, и лишь треть знает о том, что она проиграла. Ведь в итоге, напоминает академик Николай Гвоздев, Россия была вынуждена уступить важную часть территории, чтобы выйти из Первой мировой.

«Политические и экономические проблемы усилились под тяжестью обстоятельств войны, таких как нехватка еды и милитаризация промышленности. Кроме того, ходили необоснованные слухи о сотрудничестве царицы с немецкой разведкой. В случае России война привела к революции», — описывает El Mundo кризис империи в военные годы.

После отречения царя пришедшее к власти Временное правительство из либералов и умеренных социалистов попыталось воевать более эффективно, но из-за влияния Советов на армию «с каждым разом было все труднее заставить солдат повиноваться». Так пало правительство Керенского, и страну возглавил Ленин на волне Октябрьской революции.

Испанское издание также сообщило своим читателям, что Россия подошла к Первой мировой войне уже надломленной — войной с Японией и революцией 1905 года.

«Николай II принимал в расчет только угрозу Сербии, союзнице Российской империи, со стороны центральных держав. Царь не слушал премьер-министров и даже своего знахаря Распутина, когда тот заявил, что вступление в эту войну может обернуться катастрофой», — напоминает El Mundo.

Противостояние, которое в Европе знают как Великую войну, едва ли может стать источником героев для российской массовой культуры. Первой мировой войне всегда уделялось не слишком много внимания в литературе и искусстве России. И это при том, что «русские обожают вспоминать сражения, особенно Второй мировой войны, но также войны против Наполеона».

Значительная часть русского патриотизма обязана своим происхождением взглядам вождей Советского союза, считает El Mundo, а Ленин осуждал Первую мировую войну, называя ее империалистическим конфликтом. В результате первый музей в России, посвященный этой войне, открылся только прошлым летом. Первый же памятник датируется 2004 годом и расположен в том месте, где большевики «без лишнего шума» хоронили в братских могилах тела павших в боях Первой мировой, за которую никто не хотел брать ответственность.