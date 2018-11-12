Ростов-на-Дону, 12 ноября, 2018, 21:09 — ИА Регнум. Суд в Ростове-на-Дону постановил заблокировать сразу два сайта скандально известной компании «Кэшбери». Об этом сегодня, 12 ноября, сообщают местные СМИ.

ИА REGNUM Финансовая пирамида

Напомним, что Банк России назвал компанию «Кэшбери» крупнейшей финансовой пирамидой в современной истории России. Ущерб от её деятельности регулятор оценивает в 3 млрд рублей.

Против компании был подан иск в связи с выявлением информации на сайтах «Кэшбери», которая запрещена к распространению на территории России. Ответчиком по иску был Роскомнадзор, но это стало первым делом, в котором компания «Кэшбери» является фигурантом. В итоге суд постановил заблокировать сайт компании.

Также иск против компании подала прокуратура Кировского района Ростова. Там заявили, что «Кэшбери» обязана иметь соответствующую лицензию на территории России. Однако никакой лицензии у компании нет, и она вообще зарегистрирована в Лондоне.

По разным оценкам, жертвами финансовой пирамиды стали около полумиллиона человек.