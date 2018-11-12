Аддис-Абеба, 12 ноября, 2018, 21:14 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация Amnesty International приветствует аресты военных в Эфиопии, 12 ноября передает агентство Associated Press.

ErikaWittlieb Арест

«Эти аресты являются важным шагом на пути к обеспечению полной ответственности за злоупотребления, которые продолжались в стране на протяжении нескольких десятилетий», — говорится в заявлении Amnesty International.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября власти Эфиопии арестовали 63 военных и представителей бизнеса по обвинению в нарушениях прав человека и коррупции.

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