Нижний Новгород, 12 ноября, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Десять лауреатов и победителей фестиваля «Новые имена» получат стипендии губернатора Нижегородской области. В мероприятии приняли участие более 40 одаренных юных музыкантов и художников из Москвы, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Томас Икинс. Скрипач

Участники фестиваля исполняли произведения с симфоническим оркестром Нижегородской государственной филармонии для фортепиано, скрипки, валторны, домры, ксилофона, органа, флейты, гитары, баяна, балалайки, саксофона и виолончели. В фойе филармонии была представлена выставка работ начинающих художников из детских художественных школ города и области, прошедших конкурсный отбор.

«Сегодня у каждого из вас есть шанс проявить себя, показать свой талант и огромное желание расти, достигать новых высот. Проигравших не будет, вас ждет только очень интересный и увлекательный путь вперед», — сказал, приветствуя конкурсантов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИА REGNUM напоминает, фестиваль проводился в 25-й раз. В первый раз мероприятие для начинающих музыкантов состоялось в 1994 году, организаторами стали Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Новые имена», Нижегородская государственная филармония, областной методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства.

По итогам всех прошедших фестивалей стипендиатами фонда стали 925 музыкантов