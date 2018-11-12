Санкт-Петербург, 12 ноября, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил советником по работе с молодежью победителя Конкурса «Лидеры России» 2017 года Юлию Аблец.

Лидерыроссии.рф Юлия Аблец

Новые назначения в Смольном были произведены накануне, среди них — новый руководитель аппарата губернатора и пять советников. Ранее Юлия Аблец занимала руководящие посты в группе компаний «Деловые линии» и являлась секретарем Экспертного совета ФАС России по вопросам организационного проектирования и управления персоналом. В новой должности ей предстоит заниматься развитием социальных лифтов, общественных проектов и образовательных форматов для талантливой молодёжи и молодых управленцев Санкт-Петербурга.Действующий градоначальник уже неоднократно заявлял, что развитие молодежи является для него приоритетным вопросом.

«Не мы будем заниматься — займутся другие», — отмечал он в одном из интервью.

Ранее, напутствуя соискателей второго конкурса «Лидеры России», Юлия Аблец обращала внимание участников на то, что «невозможно называть себя лидером России, не зная истории, культуры, географии, политического устройства страны, в которой ты живешь».Участникам она пожелала выдержки и спокойствия, отметив, что нужно «убедить себя, что вы действительно много знаете и умеете, и можете себя проявить наилучшим образом».Читайте также: «Лидеры России»: «Ваше участие в конкурсе может изменить ситуацию в стране»