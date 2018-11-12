Калуга, 12 ноября, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Международный аэропорт Калуга принимает участие во всероссийском проекте «Великие имена России», целью которого является популяризация российской истории и культуры путем присвоения российским аэропортам имен выдающихся деятелей науки, искусства, культуры и военачальников, и исторических личностей.

Papas Dos Аэропорт «Калуга»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате Калужской области, в период с 12 по 30 ноября 2018 года организуют финальное народное голосование, по результатам которого будет определен выдающийся калужанин, чье имя будет присвоено Международному аэропорту «Калуга».

В финальный список попало три имени. Это летчик-испытатель Павел Беляев, маршал Советского Союза Георгий Жуков, ученый-изобретатель Константин Циолковский. Итоги голосования будут подведены 5 декабря 2018 года на Международном форуме добровольцев.

Проголосовать можно на сайте проекта «Великие имена России», в социальных сетях, по телефону горячей линии, а также заполнив анкеты на борту самолета, на волонтерских постах в аэропортах и железнодорожных вокзалах, в административных центрах Калужской области.

Напомним, Международный аэропорт «Калуга» является членом ACI Europe (европейское подразделение Международного совета аэропортов), членом Ассоциации «Аэропорт ГА». В феврале 2016 года Международный аэропорт «Калуга» был признан «Лучшим региональным аэропортом с пассажиропотоком до 0,5 миллиона пассажиров 2016 года» по результатам премии «Воздушные ворота России-2016», а также занял второе место среди всех аэропортов России как лучший объект авиатранспортной инфраструктуры в области обеспечения транспортной безопасности на премии Ассоциации транспортной безопасности.