Киев, 12 ноября, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Министерство экологии Украины совместно с компанией «Нафтогаз Украины» подписали договор с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о сотрудничестве в области сокращения метановых выбросов в газовом секторе, сообщает 12 ноября «112 Украина».

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Согласно сообщению, все стороны договоры разработают программу по сокращению выбросов. Для этого будут внедрятся системы измерения выбросов, инвентаризация выбросов и так далее.

Напомним, ЕБРР является одним из основных инвесторов на Украине. Так, ранее банк предоставил «Украинским железным дорогам» кредит на $150 млн для закупки до 6,5 тыс. открытых грузовых полувагонов и на развитие корпоративного управления.