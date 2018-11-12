Кабул, 12 ноября, 2018, 19:33 — ИА Регнум. По официальной информации МВД Афганистана, жертвами взрыва в афганском Кабуле стали шесть человек, в том числе несколько полицейских, ранения получили десять человек, 12 ноября передает агентство Reuters.

James McCauley Взрыв

Ранее сообщалось, что число жертв теракта на полицейском посту в центре Кабула составило от 10 до 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, атака террориста-смертника на пост полиции была произведена в непосредственной близости от правительственных зданий и президентского дворца.

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