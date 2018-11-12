Москва, 12 ноября, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета 2019−2021 годов выступил против поправки правительства по финансированию популяризации института самозанятых в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов РФ

Правительство предлагало в течение трех лет, начиная с 2019 года выделять 1 млрд 45 млн рублей на проведение федеральной информационной кампании по популяризации института самозанятых. С таким предложением выступило Минэкономразвития — по мнению чиновников, режим самозанятых принципиально новый и для стимулирования вхождения граждан в новый режим работы необходимы разъяснительные мероприятия и информационные работы. Комитет Госдумы по бюджету ранее поправку поддержал, однако в итоге занял иную позицию — глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») выступил против такой инициативы.

«Глубоко убежден, что лучшей кампанией по популяризации закона будет то, что государство будет его неукоснительно соблюдать. Второе — что государство никого не обманет, что действительно на 10 лет будет сохранены стабильные уникальные условия, потому что это уникальный налоговый режим, который мы создаем, 4% (налог на доход самозанятых), практически без общения с налоговой и так далее. А то, что люди не всегда верят в такие предложения — боюсь, что никакими публикациями, в том числе в интернете, проблему не решить. Поэтому чтобы не вдаваться дальше в это обсуждение, у меня есть предложение … все эти деньги — 1 млрд 45 млн направить их на решение проблем малого бизнеса, скажем, передав их Корпорации малого и среднего предпринимательства, которая действительно занимается продвижением малого и среднего бизнеса … Я предлагаю снять эти средства с пропаганды закона о самозанятых и направить их реально на выполнение задач президента по реализации проекта малого бизнеса», — отметил Макаров.

Поддержал такое предложение и Минфин.

«Мы не возражаем увеличить взнос в уставной капитал федеральной корпорации по развитию малого бизнеса именно в целях финансового обеспечения, лизинга оборудования для субъектов малого бизнес. Это, что действительно важно. Что касается вопросов популяризации закона — то обычными инструментами, в том числе федеральными каналами, которые у нас имеют государственную поддержку, и государственными СМИ — будем проводить необходимую работу для того, чтобы провести разъяснения граждан, что важно соблюдать закон и быть законопослушными при таком упрощенном и льготном режиме», — отметила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.