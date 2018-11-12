Санкт-Петербург, 12 ноября, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Целый ряд новых налоговых льгот может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Они коснутся различных сфер бизнеса. Решение поддержать соответствующие законопроекты принято 12 ноября на заседании Бюджетно-финансового комитета городского Законодательного собрания.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В частности, поддержано предложение Смольного ввести льготы по налогам на имущество и земельные участки для деловых структур, вкладывающих средства в развитие инновационно-промышленных и технологических парков, а также в строительство конгрессно-выставочных центров площадью не менее 35 тыс. кв. метров.

Также будут скорректированы ставки земельного налога: их приведут в соответствие с кадастровой стоимостью участков, с учетом не только от вида разрешенного использования, но и фактического использования.

Как ожидается, предложенные меры стимулируют инвестиционную активность, помогут развитию в Петербурге делового туризма и росту малого и среднего бизнеса в сфере производства и инноваций.

Другими документами, которые одобрены членами Бюджетно-финансового комитета, предлагается продлить на текущий год действие ранее действовавшей федеральной налоговой льготы, освобождающей от уплаты налога на имущество организаций предприятия, владеющие железнодорожным подвижным составом и стоящие на налоговом учете в Санкт-Петербурге. Как полагают авторы инициативы, это поспособствует инвестициям в обновление подвижного состава и повышению качества перевозок, в том числе в пригородном железнодорожном сообщении.

Еще одним пакетом законопроектов предлагается освободить от налога на имущество организаций в отношении новых объектов те предприятия, которые ведут строительство генерирующих мощностей и передающих сетей для снабжения теплом, газом и электроэнергией. Эту льготу предлагается ввести сроком на 5 лет, при условии вложений на сумму не менее 800 млн рублей в течение трех календарных лет, начиная с 1 января 2017 года.

«Документ направлен на стимулирование вложений в инвестиционные программы по строительству новых коммунальных магистралей, что имеет для Санкт-Петербурга высокое социальное значение», — пояснили в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 12 ноября сообщил, что «в сегодняшних условиях требуется «перезагрузка» всей системы работы с инвесторами».

«В новых условиях будем искать возможности использовать иные формы преференций, включая инвестиционные налоговые вычеты и региональные инвестиционные проекты. Издержки на ведение бизнеса на территории Петербурга будут снижаться», — сказал Беглов на III Инвестиционном форуме.