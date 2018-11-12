Украина, 8 сентября, 2005, 16:26 — ИА Регнум. "Когда имеют место некоторые вещи, человек должен сам уйти в отставку, а не допускать, чтобы такое решение принимал президент". Так корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал сегодняшнюю отставку правительства Украины народный депутат Украины, член совета партии "Народный Союз Наша Украина" Павел Качур.

"Можно говорить о надеждах, что все, что теперь произошло, будет хорошим уроком тем, кто остался на своих постах и тем, которые еще придут на новые места. В ситуации общего конфликта, к сожалению, ушли многие люди, которые могли бы оставаться на своих постах. Но решение принято", - заявил Качур.

По мнению депутата, "формирование новой команды под эгидой Юрия Еханурова будет проблематичным уже непосредственно во время прохождения в Верховном совете". "Но самое худшее, что именно сейчас в Верховном совете был запущен механизм неуважения к власти как к институции и этот механизм уже "пошел" в общество. Должностное лицо, кроме юридической стороны, всегда должно учитывать и сторону моральную. Поэтому, когда имеют место некоторые вещи, человек должен сам подать в отставку, а не допускать того, чтобы такое решение принимал президент", - сообщил Павел Качур ИА REGNUM.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 сентября, президент Украины Виктор Ющенко отправил в отставку правительство Украины. И.о. премьер-министра Украины назначен экс-глава Днепропетровской ОГА Юрий Ехануров.

Павел Качур - народный депутат Украины от Львова с 2002 года, член партии "Народный Союз Наша Украина".