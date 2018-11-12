Минск совершенствует ракеты, Донбасс подводит итоги выборов: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 ноября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Финляндия усмотрела «вмешательство» России в учения НАТО;
- Минск будет развивать ракетную военную технику;
- Ситуация в секторе Газа может обостриться;
- Известны предварительные результаты выборов в Донбассе;
- Жители Хакасии выбрали губернатора.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 (время московское).
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