Санкт-Петербург, 12 ноября, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки при строительстве стадиона «Зенит-Арена» (ныне стадион «Санкт-Петербург»), останется под стражей по меньшей мере до 9 февраля 2019 года. Такое решение принял Санкт-Петербургский городской суд в понедельник, 12 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

Оганесяну вменяют часть 4 статьи 159 и часть 6 статьи 290 УК РФ. Он находится под стражей с ноября 2016 года.

Заметим, несколько дней назад Санкт-Петербургский горсуд также постановил продлить заключение под стражу экс-главы компании «Стройэлектромонтаж-5» Василия Сливкина, который обвиняется в даче взятки Оганесяну в размере 20 млн рублей. Он также останется в СИЗО до 9 февраля 2019 года. Сливкин просил изменить меру пресечения на залог.

По версии следствия, в 2013 году Оганесян, курировавший строительство стадиона, и его сообщники сговорились о хищении денег, выделенных на возведение арены. Средства предполагалось похитить у тогдашнего генподрядчика строительства — ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб». В итоге, фигуранты похитили около 50 млн рублей, сам Оганесян получил не менее 28 млн рублей, считают следователи. Марат Оганесян свою вину признал.

В октябре бывший вице-губернатор стал фигурантом нового уголовного дела в связи со строительством спортивной арены, на этот раз его обвинили в получении взятки. Сообщником, по версии следствия, был бывший зампред комитета по строительству Петербурга Александр Янчик, получивший за свои «услуги» 2,5 млн рублей.

Стадион «Санкт-Петербург», прозванный в народе «Зенит-Ареной», был построен для чемпионата мира по футболу в западной части Крестовского острова и стал самым известным спортивным долгостроем в стране. Строительство заняло вместо двух лет почти десять, а его стоимость возросла с планируемых 6,7 млрд до почти 48 млрд рублей. Стадион передан в концессию футбольному клубу «Зенит» на 49 лет.