Киев, 13 ноября, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Погасить задолженности по зарплате перед шахтерами Киев не может: денег нет. На зарплаты нужно 1,5 млрд грн., но шахтерам выдали только треть этой суммы, и то через неделю после того, как Петру Порошенко рассказали о шахтерах Лисичанска, голодающих еще с середины октября (через три недели к ним присоединились коллеги из Луцка). На каком фоне приходят эти новости, рассказывает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Угольная шахта

Казалось бы, цена на уголь теперь стала рыночной, а куда пропадают деньги — не совсем ясно. Немного света на ситуацию пролил исполняющий обязанности председателя Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский. Он объяснил, что виновата формула «Роттердам плюс», дающая возможность частным компаниям много зарабатывать, а госшахтам не позволяющая «даже вовремя выплачивать заработную плату». По мнению Домбровского, на Украине цены на уголь сейчас «достаточные для того, чтобы шахты были рентабельными и прибыльными. Просто менеджмент должен быть эффективным».

Проблема в том, что да, цена за уголь и государственным, и частным шахтам одинаковая, но вот только во время приватизации частники нередко получали новые разработки. Положение госшахт было менее выгодным, в итоге сейчас их себестоимость выше и прибыль меньше, равно как и меньше возможностей инвестировать в расширение производства. А тут еще США напрямую высказались по поводу «диверсификации поставок» и «энергетической безопасности» Украины — высказались, разумеется, не без учета личного интереса.

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