Калуга, 12 ноября, 2018, 16:05 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Калужской области ведётся активная работа по корректировке территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и её переводу в электронную модель с целью интеграции в единую государственную систему учёта отходов. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, было заявлено 12 ноября на координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области На совещании

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Так, в области уже завершена процедура конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО, установлен норматив их накопления. До 1 декабря 2018 года должны быть утверждены предельные тарифы операторов по захоронению и обработке коммунальных отходов на 2019−2021 годы, а не позднее 20 декабря — предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. Он начнет действовать с 1 января 2019 года.

Вместе с тем в этой сфере существует и ряд проблем. Среди них: большое число полигонов, исчерпавших свои проектные мощности, значительный износ технической инфраструктуры. Кроме того, в усовершенствовании нуждается система учёта и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования. Положение дел усугубляет низкая экологическая культура населения и отсутствие системы раздельного сбора бытовых отходов. Требуется развитие переработки вторичных ресурсов, так как отходы почти на 50% состоят из полезных компонентов, которые надо отсортировывать и направлять в дальнейшее производство.

В целях поэтапного перехода на новую систему обращения с ТКО планируется создать объекты обращения с отходами, которые будут осуществлять обработку и захоронение неутилизируемых отходов. До конца 2019 года в восьми муниципалитетах области необходимо построить мусороперегрузочные площадки общей мощностью 100 тыс. тонн. В общей сложности на развитие отрасли обращения с отходами потребуется более 5 млрд рублей.

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Весь процесс обращения с ТКО будет координировать региональный оператор. По новому закону муниципалитеты совместно с управляющими компаниями, администрациями сельских поселений и гражданами будут определять и организовывать места накопления ТКО. Не менее важный этап — вовлечение граждан в раздельный сбор мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области с января 2017 года было убрано более 280. Всего же на интерактивной карте ОНФ на территории региона активные жители разместили без малого 600 проблемных объектов, на которых помечены свалки мусора.