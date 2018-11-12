Ярославль, 12 ноября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Основатель музея истории Ярославля, почетный гражданин города Владимир Извеков сомневается в целесообразности передача музея в областную собственность. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Yarregion.ru Музей истории Ярославля

Мэрия Ярославля обратилась к региональным властям с просьбой принять областную собственность Музей истории города Ярославля, так как у города не хватает средств на его содержание. Руководство города обещало, что функционал, штат и финансирование музея после его передачи сохранятся в полном объеме.

Понимая всю сложность бюджетной ситуации, сложившейся в регионе, вижу, что пошёл процесс, как я ее называю, «псевдооптимизации». То есть любой ценой и возможными или невозможными способами выжать нужные ресурсы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Извеков.

Он рассказал, что музей истории города создавался в 1985 году, поскольку уже тогда понимали, что через 25 лет городу предстоит отметить свое тысячелетие, и его история без музея будет не полной. Музей стал филиалом Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника.

Постепенно, со слов Владимира Извекова, музей становился в тягость музею-заповеднику, и тогда родилась идея сделать там центр декоративно-прикладного искусства. Но в 1998 году музейные работники и руководство города сумели добиться выделения музея в отдельную структуру под эгидой мэрии. Тогда работники даже объявляли кампанию по сбору средств на содержание музея, и люди приносили деньги каждый день.

Ярославцы опасаются, что музей могут перевести в другое здание, а особняк на Волжской набережной продать, сдать в аренду или разместить там другие экспозиции музея-заповедника, который должен освободить помещения бывшего Спасского монастыря для епархии. Есть опасения и по поводу филиалов — дома-музея Максима Богдановича и городского выставочного зала имени Николая Нужина.

Я тоже этого боюсь. Боюсь хотя бы потому, что пока серьезных намерений в отношении музея я не знаю. Вот эти посылы, что «вы не волнуйтесь, музей изменит только свой статус, а остальное все останется» — все успокаивают, что все будет так. Дай-то бог, но, когда появляются параллельно финансовые вопросы, меня это настораживает. Недавно нам с большим трудом удалось отстоять филиал музея — выставочный имени Нужина, где хотели разместить коммерческую выставку боевого оружия», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Извеков.

Владимир Извеков считает, что Ярославль как город с 1000-летней историей достоин иметь свой музей.