Абакан, 12 ноября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Врио главы Хакасии Михаил Развожаев прокомментировал итоги второго тура губернаторских выборов в регионе. По его словам, выборы главы республики «состоялись».

Скриншот со страницы врио главы Хакасии Михаила Развожаева, facebook.com Михаил Развожаев прокомментировал итоги выборов

"Я уважаю выбор народа. Выбор тех, кто пришёл на избирательные участки и выразил свою гражданскую позицию», — написал Развожаев на своей странице в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что официальные итоги выборов избирательная комиссия подведёт в ближайшее время.

«Я продолжаю работать временно исполняющим обязанности главы республики до вступления в должность законно избранного главы Хакасии», — резюмировал Михаил Развожаев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. Уточнялось, что Развожаев едет в Хакасию примерно на месяц, чтобы «присмотреть» за регионом, где продолжались напряжённые выборные процессы.

Однако в октябре Развожаев заявил, что он «с удовольствием» примет участие в выборах с новым составом кандидатов, если по итогам текущих выборов люди не выберут главу региона.

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Напомним, 9 сентября 2018 года в Хакасии прошли выборы главы республики. Единоросс Виктор Зимин, который на тот момент возглавлял Хакасию, получил 32,42% голосов, проиграв кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). 23 сентября должен был состояться второй тур, однако Зимин с выборов снялся. Аналогичным образом поступили кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин (11,23% в первом туре) и кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар (6,61%). Из-за этого повторное голосование постоянно переносилось. В итоге имя Коновалова осталось в бюллетенях единственным. 11 ноября жители Хакасии могли проголосовать за него или против.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, по предварительным итогам, Валентин Коновалов набрал 57,57% голосов «за» и 41,16% голосов «против».