Токио, 14 ноября, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Каковы причины столь острой полемики, развернувшейся в японском парламенте и СМИ по вопросу привлечения большего числа иностранных рабочих, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

errordistrict666 Одинокая японка

По данным опроса общественного мнения, японские граждане разделились на два равных по величине лагеря: 42% за и 42% против разрешения на прием большего числа иностранных рабочих. Японская традиция исторически сложилась как в значительной степени закрытая, поэтому Японии свойственно демографически гомогенное, однородное общество.

Но демографический кризис, поразивший развитые страны, ударил по Японии особенно больно, рабочих мест уже в полтора раза больше, чем соискателей. Особенно не хватает людей для тяжелых работ. В конце 2017 года в Японии было 1,28 млн иностранных работников, но покрыть все потребности японской экономики этим количеством невозможно, а переломить процесс депопуляции имеющимися средствами нереально.

«Японская ассоциация планирования семьи» приводит крайне тревожные цифры, 45% японок в возрасте 16−24 лет не заинтересованы в сексуальных контактах или презирают их, «синдром безбрачия» — то есть отсутствие у людей интимных отношений когда-либо в жизни — учащается, в возрасте от 18−34 лет им поражены до 61% неженатых мужчин и 49% незамужних женщин. Но часть японской молодежи избегает не только интимных, но и всяких социальных контактов, пополняя собой армию так называемых хикки. Сможет ли Япония на таком фоне увильнуть от необходимости приглашения иностранцев?

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