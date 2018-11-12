Москва, 12 ноября, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования предлагает объединить процедуру лицензирования и государственной аккредитации вузов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом говорится в материалах к парламентским слушаниям в Госдуме.

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«В рамках эксперимента должны быть апробированы новые подходы к государственной регламентации образовательной деятельности, в том числе проработан вопрос объединения процедур лицензирования и государственной аккредитации», — говорится в документе.

По мнению профильного министерства, новый подход «в сочетании с использованием многоуровневой системы оценки качества образовательных программ позволит перейти от бинарной оценки к определению уровней качества».

Перейти к оценке качества знаний и пересмотреть подходы к аккредитации вузов предложила 6 марта министр образования и науки России Ольга Васильева. «Я думаю, что подходы к аккредитации вузов должны меняться. Та аккредитация, которая есть, имела конкретные задачи на конкретный период, и она их выполнила, поэтому сейчас, на мой взгляд, и это прежде всего задача Рособрнадзора, основой аккредитации должна стать оценка качества знаний», — заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на встрече в Чите с профессорско-преподавательским составом вузов Забайкальского края.