Фарах, Афганистан, 12 ноября, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Официальный представитель начальника полиции провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) Мухибулла Мухиб заявил, что на территории этого региона произошли столкновения между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которых были уничтожены 34 боевика.

Солдаты армии Афганистана

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, еще 17 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

Согласно вышеупомянутому заявлению, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали массированную атаку на несколько контрольно-пропускных пунктов в уезде Кхаки Сафед провинции Фарах.

По словам Мухибуллы Мухиба, в ходе столкновений уничтожено три бронированных транспортных средства, захваченных ранее талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у правительственных сил.

Он также добавил, что в ходе боев трое сотрудников полиции Афганистана получили ранения.