Вашингтон, 12 ноября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Известный комедийный актер Джим Керри в последние годы явился в неожиданной и провокационной роли: он рисует политические карикатуры, сообщает 12 ноября AMNA.

Скриншот из твиттера Джима Керри «Угадайте, кто сократил финансирование на управление пожарами в Калифорнии, а потом свалил вину на нерациональное управление? Как вы произносите слово «инфантил»?»

Начиная с президентских выборов 2016 года, Керри, как и многие другие знаменитости, обнаружил для себя новый канал самовыражения, и в его случае это карикатуры. Зал искусства Maccarone Gallery в Лос-Анджелесе сейчас проводит выставку карикатур работы Джима Керри.

Выставка «IndigNATION» (означает «возмущение», но с заглавными буквами, которые образуют слово «nation», т. е. «народ») объединяет политические карикатуры, которые актер нарисовал в последние два года. Рисунки, которые мгновенно распространялись в социальных сетях, представляют собой реакцию на каждый новый скандал правительства Дональда Трампа — как, например, карикатура, связанная с реакцией Трампа на пожары в Калифорнии.

«Угадайте, кто сократил финансирование на управление пожарами в Калифорнии, а потом свалил вину на нерациональное управление? Как вы произносите слово «инфантил»?» — написано в официальном твиттер-аккаунте Керри — сильно политизированном и посвященном большей частью критике президента США.