Барнаул, 12 ноября, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Подорожание сладких газированных напитков вследствие увеличения акцизов на них неизбежно, но кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Заксобрания Павел Шумихин поддерживает эту инициативу экспертного Совета при правительстве РФ. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM поддержанный Минздравом РФ отзыв общественников на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», где речь идёт об увеличении цены сладких газированных напитков, он отметил:

(сс) 3dman_eu Газированная вода

«Я бы поддержал экспертный совет при правительстве РФ в этом начинании и не склонен рассматривать его как источник дополнительных поступлений в бюджет. Данного рода сладкие газированные напитки используются по причине их приятных вкусовых качеств, а вот в качестве утолителя жажды они совершенно неэффективны.

Общеизвестно, что данные напитки оказывают пагубное воздействие на состояние здоровья, в особенности на детское здоровье. В частности, злоупотребление сладкими газированными напитками достоверно способствует развитию ожирения. Не исключено, что высокая распространенность ожирения в США в какой-то степени объясняется значительным потреблением именно сладких газированных напитков. Повышение стоимости сладких газированных напитков, несомненно, уменьшит их доступность и окажет должный регулирующий эффект на уровень их потребления».

Как сообщало ИА REGNUM, в случае, если инициатива экспертного совета при правительстве о введении акциза на сладкие газированные напитки будет одобрена, то средняя цена за литр сладкой газировки поднимется с 65 до 78 рублей. Иного мнения придерживаются производители газировки, они полагают, что в таком случае некоторые компании перейдут на более дешёвые ингредиенты.

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