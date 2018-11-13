Топчиха, Алтайский край, 13 ноября, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Бедственное положение медицины в провинции зачастую имеет своей причиной наплевательское отношения к людям: как к пациентам, так и к медработникам. До какого чудовищного состояния можно довести ситуацию, на примере Алтайского края и Топчихинской центральной районной больницы, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM ЦРБ Топчихинского района Алтайского края находится на улице Правды

Стоило придти новому главврачу в когда-то одну из лучших в регионе больниц, как на коллектив посыпались массовые выговоры, лишения премий и увольнения. Всё это происходило на фоне нехватки специалистов, и страдали от этого, разумеется, не только медики, но и пациенты. Своими действиями главврач Константин Зиновьев довел ситуацию до увольнения почти 50 сотрудников дефицитных специальностей, а из-за нехватки специалистов уже умерла пациентка, которой просто некому было заняться.

И это не единственный смертельный случай. По свидетельству самих врачей, зачастую из-за нехватки опытных специалистов помощь оказывается буквально в последнюю минуту, и если пока еще удается «вытаскивать» людей из тяжелейших состояний, то при разгоне коллектива, учиненном главврачом, делать это будет некому. А что же думает по поводу происходящего сам Константин Зиновьев?

Читайте статью Цена страха: в здравоохранении алтайского райцентра случилась беда и другие материалы Светланы Шаповаловой по региональной тематике.