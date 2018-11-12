Санкт-Петербург, 12 ноября, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Инвестиционный климат в Петербурге «убивает» плохая транспортная система и изношенная городская инфраструктура. Об этом заявил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов на III Инвестиционном форуме, открывшемся в Петербурге 12 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение у Большеохтинского моста в Петербурге

Беглов признал, что комфортная среда для бизнеса тесно связана с развитием городской инфраструктуры.

«Многочасовое стояние в пробках, ввод в эксплуатацию жилья без детских садов, школ, поликлиник и больниц негативно сказывается на жителях и «убивает» инвестиционный климат. Правительство Петербурга приняло принципиальное решение о модернизации города по всем направлениям развития», — заявил Беглов, подчеркнув, что Смольный будет использовать для достижения этой цели все имеющиеся финансовые и административные ресурсы.

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Пространственное развитие Петербурга он связывает с инвестициями в цифровую экономику, рынки Национальной технологической инициативы, в новую энергетику и «зеленые производства».

«Мы являемся обладателями уникального наследия — исторического центра Петербурга. Но это заслуга предыдущих поколений. Нужно понимать, каким должен быть наш вклад в настоящее и будущее города. Правительство ставит перед собой задачу совместно с петербуржцами принять план стратегического развития Северной столицы», — отметил врио губернатора.

По его мнению, Петербург должен изменить баланс структуры инвестиций, повысив долю обрабатывающих производств, которая сегодня существенно меньше, чем инвестиции в недвижимость.

Александр Беглов также обратил внимание на проект по уходу за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями, по развитию медицинских услуг, послеоперационного восстановления и реабилитации, образовательные, спортивные и другие проекты в области инвестиций в человеческий капитал. Петербург намерен поддерживать предпринимателей и нефинансово, например, заказывая у местных бизнесменов товары и услуги.

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На взгляд врио губернатора, необходимо найти способ вовлечь частные капиталы в инвестиционную деятельность.

«Люди должны иметь возможность получать доходы от участия в успешных проектах, а мы должны обеспечить необходимую прозрачность, позаботиться о защите и эффективности их вложений», — считает Беглов.

Он признаёт, что до сих пор бизнес несет значительные издержки при взаимодействии с естественными монополиями и контрольно-надзорными органами. Поэтому Александр Беглов объявил, что собирается упростить документооборот, уйти от избыточной отчетности и уменьшить административную нагрузку.