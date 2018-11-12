Санкт-Петербург, 12 ноября, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Определились финалисты заключительного этапа конкурса по выбору второго имени для аэропортов России, проводимого Общественной палатой РФ и общественными палатами субъектов РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Напомним, имена известных деятелей прошлого и современности были предложены для присвоения их российским аэропортам в качестве дополнительного, второго, наименования. В первоначальный список, предложенный для петербургского аэропорта «Пулково», вошли 10 деятелей разных времен, так или иначе связанных с историей города.

В финале петербургского этапа конкурса остались три претендента — русский поэт Александр Пушкин, первый император России Петр I Великий и святой благоверный князь Александр Невский, один из небесных покровителей города на Неве.

Не оказалось в финале имен маршалов, сыгравших большую роль в обороне Ленинграда — Георгия Жукова и Леонида Говорова, их кандидатуры предлагали ветераны. Имена великих писателей и композиторов, творивших в Петербурге, также не попали в финал.

В течение ближайших трех недель жители России смогут принять участие в голосовании за одно из 124 имен-финалистов конкурса «Великие имена России». Имена победителей будут добавлены к официальным названиям 47 аэропортов страны.

Финальное голосование общенационального конкурса «Великие имена России» продлится до 30 ноября 2018 года. Проголосовать можно только за одного деятеля.