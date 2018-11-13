Москва, 13 ноября, 2018, 04:30 — ИА Регнум. Как охарактеризовать новую инициативу департамента строительства Москвы — как противозаконную, безумную или очковтирательную? Ответ на этот вопрос ищет в своей статье обозреватель Андрей Маленький.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

А инициатива департамента под руководством А. Бочкарева заключается в том, чтобы на два месяца нанять непрофильных для себя специалистов в области пиара, чтобы… и вот здесь остается только теряться в догадках. Уж не собрался ли департамент строительства стать самостоятельной политической силой с прицелом на выдвижение кандидата в мэра (или поднимай выше?). Во всяком случае, финансовый размах проекта по наведению связей с общественность впечатляет.

Суммы затраченных на рекламу деятельности департамента денег исчисляются десятками миллионов рублей, но нужна ли вся эта деятельность для осуществления функций ведомства, соответствует ли она федеральному и местному законодательству, и нужно ли это населению?

Читайте статью Пуш-ап московского департамента строительства и другие публикации Андрея Маленького.