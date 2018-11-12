Астана, 12 ноября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. В торговом доме «Сабындыколь» в Астане произошел пожар на площади 100 кв. метров, сообщает 12 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на представителя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной службы 12 ноября в 13:02 (10:02 по московскому времени). В здании произошло возгорание торговых бутиков на площади 100 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 13:41 (10:41 по московскому времени).

В результате возгорания никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие 26 человек.

Напомним, после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в Казахстане прошли массовые проверки учреждений торговли, в результате которых было выявлено 15 тыс. нарушений правил пожарной безопасности.