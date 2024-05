Лос-Анджелес, США, 12 ноября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Руководство премии индустрии компьютерных игр The Game Awards заявило, что в 2018 году ожидается рекордное количество анонсов. Об этом оно сообщило в публикации на официальной Twitter-странице.

Было также отмечено, что события The Game Awards будут транслироваться в прямом эфире на более чем 40 глобальных площадках. «Мир меняется. А Вы?», — с таким вопросом обратились к потенциальным зрителям организаторы The Game Awards.

Напомним, церемония награждения The Game Awards пройдёт 6 декабря 2018 года. Учредителем премии и бесменным ведущим церемонии является Джефф Кейли. В 2017 году главный приз получила игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild.