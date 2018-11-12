Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Мужская часть пользователей Reddit запустила тред о самых приятных комплиментах в жизни. Обсуждение набрало порядка 6,5 тыс. голосов и более 4 тыс. комментариев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эжен де Блаас. Флирт. 1894

Запустил тред пользователь с ником MostarRed. Он обратился к мужчинам с вопросом, какие комплименты они никогда не забудут, и получил в ответ сотни вариантов. Юзер Lars_lars_lars1142 запомнил слова дочери, которые она произнесла, когда тот мастерил новую террасу.

«Она вышла на улицу сказать мне, что я хорошо работаю и она гордится тем, что я сам построил террасу», — написал мужчина.

Некоторые пользователи признались, что им приятно получать комплименты от незнакомых людей. Так, юзер duthgar1976 рассказал, что упорно работал над похудением и сбросил более 50 килограммов. Однажды во время занятий незнакомая женщина, вероятно, следившая за изменениями, сказала, что гордится мужчиной.

«Я не видел ее с тех пор, но ее слова помогли мне поддерживать мою мотивацию».

Еще один юзер с радостью вспоминает, как бариста из Starbucks традиционно попросила его назвать свое имя, чтобы написать его на стакане. Когда парень получил свой кофе, на нём было написано «красивый парень».

В социальных сетях периодически запускают различные треды. Так, ранее жители Санкт-Петербурга рассказывали в Twitter о плюсах и минусах жизни в разных районах города. Юзеры рассказали об особенностях Васильевского острова, Парнаса, Красносельского и других районов.