Москва, 16 апреля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 апреля на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил избирательную комиссию за работу на президентских выборах.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Спасибо Вам большое и всем Вашим коллегам — и в ЦИКе, и на местах. Работа была сложной, я это понимаю, но очень важной для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Памфилова 16 апреля вручила Путину удостоверение президента России.

Выборы главы государства проходили в течение трёх дней — 15–17 марта. Путин по итогам обработки 100% протоколов одержал победу: за действующего главу государства проголосовали 87,28% (76 277 708 избирателей). В голосовании участвовали 87 576 075 избирателей. Итоговая явка, с учётом ДЭГ, составила 77,49%.

Инаугурация президента состоится 7 мая. На следующий день, 8 мая, Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства. Инаугурация, согласно закону «О выборах президента России», проходит через шесть лет после вступления в должность предыдущего главы государства. Путин занял президентский пост 7 мая 2018 года.