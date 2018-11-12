Симферополь, 13 ноября, 2018, 01:15 — ИА Регнум. Столичный город Крыма — Симферополь — предъявляет тем, кто берется им управлять, особые требования. Как обстоит дело сейчас с обликом и содержанием «симферопольских угодий» и как справиться с этой бедой, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Набережная Салгира, Симферополь

Когда-то один из самых зеленых городов юга СССР, Симферополь стремительно деградирует, его облик начинает напоминать пыльный и грязный филиал преисподней. Красивейшая набережная Салгира превращается в место вырубки, там, где зеленели деревья, теперь торчат пни, а ветви и обрубки свалены в реку. Начавшись во времена украинского владычества, разрушение озеленений продолжается и поныне.

Не меньше проблемой становится и транспорт. Симферополь как крупнейший транспортный узел Крыма в лице своего руководства взялся за улучшение дорожной инфраструктуры так бездарно, что массовые ремонты перегородили и те дороги, которые худо-бедно действовали до того. Настала пора не просто преображать Симферополь, а спасать его — спасать от позора и бездарного вложения средств.

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