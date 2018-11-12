Темиртау, Казахстан, 12 ноября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В результате аварии на АО «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане производство чугуна приостановилось на 90%, стали — на 100%, заявил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Владимир Беккер, сообщает 12 ноября Informburo.

Krd АрселорМиттал Темиртау. Казахстан

Исполнительный директор компании Вадим Басин отметил, что для устранения последствий аварии потребуется три недели. В результате аварии пострадали пятеро работников, трое из которых госпитализированы с легкими травмами.

Напомним, 10 ноября на территории производства АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло возгорание газопровода. В результате аварии были повреждены газопроводы кислорода, кислородопровод, азотопроводы, водородопровод, газопровод сжиженного газа и газопровод сжатого воздуха.