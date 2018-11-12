Санкт-Петербург, 12 ноября, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Введение штрафа за опасное вождение обусловлено запросом общества на наказание лихачей, но применять его будут только в резонансных делах, в остальных случаях никакого эффекта не будет, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 12 ноября, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга Александр Холодов, комментируя инициативу Госавтоинспекции о введении нового штрафа.

Петр Данилов ИА Красная Весна ДПС

Как сообщалось ранее, глава ведомства Михаил Черников в интервью ТАСС заявил, что Госавтоинспекция разработала законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. За опасное вождение предусмотрен штраф 5 тыс. рублей.

Введение термина «опасное вождение» было или проявлением глупости, или данью европейской моде. Опасным вождением у нас считается череда нарушений, за каждое из которых предусмотрен штраф. То есть водитель, к примеру, десять раз не соблюдал боковой интервал, но его штрафуют не за это, а за опасное вождение. Что это — оптовая скидка? Если он десять раз нарушил, так десять раз его и оштрафуйте.

Или они будут сначала штрафовать за сами нарушения, а потом дополнительно за опасное вождение? Но тогда получится, что за одно и то же нарушение наказывают дважды.

Если бы формулировка «опасного вождения» была иной, то обоснованность этого закона можно было бы обсуждать. Можно было бы, к примеру, назвать опасным вождением совершение необоснованных маневров, не обеспечивающих безопасность движения. Но ведь ничего подобного там не написано.

Введение этого штрафа обусловлено запросом общества на наказание лихачей. Но штрафовать за опасное вождение будут только в резонансных делах, когда будут записи с камер видеонаблюдения, а СМИ будут требовать наказания. Во всех остальных случаях никакого эффекта не будет, — отметил Холодов.