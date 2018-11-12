Углич, Ярославская область, 12 ноября, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В гибели 11-летней девочки, упавшей с недостроенного здания больницы в Угличе Ярославской области, могут обвинить главу Угличского района Анатолия Курицина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ru.torange.biz Дело

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 ноября в здании администрации района в рамках расследования уголовного дела о гибели ребенка прошли выемки документов с участием следователей СКР и ОМОНа. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, выемка документов проходила также в кабинете главы района.

Есть вероятность, что именно его и привлекут в качестве обвиняемого по этому делу. Недостроенное здание инфекционной больницы на улице Северной находится на балансе районной администрации. О том, что доступ туда открыт, чиновникам было известно. Ответственные лица обращались к главе района с просьбой выделить деньги на то, чтобы закрыть доступ в недострой, однако Курицин отказался сделать это. Лишних денег в бюджете, действительно, не было, кроме того, имелась большая непогашенная кредиторская задолженность.

Кто именно из чиновников будет отвечать за смерть ребенка — следователи должны определиться в ближайшее время. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении следственного комитета по Ярославской области, обвинение в настоящий момент никому не предъявлено. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».