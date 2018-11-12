Москва, 12 ноября, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В Госдуме считают неуместной и циничной дискуссию вокруг введения в России так называемого «налога на смерть», передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Питер Клас. Натюрморт Ванитас

«Полагаю, что на фоне прошедшей недавно пенсионной реформы, увеличения ставки НДС, а также на фоне решающегося вопроса налогообложения самозанятых граждан, поднимать вопрос о введении «налога на смерть» крайне странно, неуместно и цинично», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он рассматривает обсуждение вопроса о введении дополнительного налога как очередную уловку для пополнения бюджета путем вытягивания деньги из карманов граждан.

«Во-первых, у нас государство гарантирует каждому гражданину определенный перечень услуг при погребении на безвозмездной основе, вне зависимости от статуса человека. Кроме того, правительство уже в течение многих лет никак не может доработать и внести в Государственную думу закон, который регулировал бы похоронную деятельность в Российской Федерации», — отметил также парламентарий.

Ритуальщики предлагают ввести в стране так называемый налог на смерть — ежемесячный платеж, который обеспечит каждому работавшему человеку достойные похороны. Ранее предлагалось ввести документ обязательного страхования смерти наподобие СНИЛС.