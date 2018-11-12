Москва, 12 ноября, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Заключение под стражу обвиненного во взяточничестве бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова признано законным. Об этом сообщили 12 ноября в Мосгорсуде.

Victor Арест

В судебной инстанции оставили без изменений постановление об аресте Горбунова, ранее принятое Басманным судом Москвы. Также сообщается, что суд оставил без удовлетворения апелляцию стороны защиты и апелляционное представление Генпрокуратуры РФ.

Таким образом, обвиненный в коррупции высокопоставленный чиновник прокуратуры останется под арестом до 26 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший первый зампрокурора Башкирии Олег Горбунов был задержан в аэропорту «Шереметьево». Также по делу о взяточничестве проходят один из сотрудников прокуратуры Уфы, депутат горсовета Уфы и руководитель одной из фирм.

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